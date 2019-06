Scontro tra un auto e una moto in via Roma

Incidente tra un’auto e una moto in via Roma a Gallarate attorno alle 10,30 di oggi, mercoledì. Ad avere la peggio è, come sempre in questi casi, il motociclista che è stato soccorso da un’ambulanza anche se non dovrebbe aver riportato ferite gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per la gestione del traffico, fortemente rallentato tra le vie Mazzini, Roma e Sempione.