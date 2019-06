Una serata con il re del blues: Fabio Treves a Villa Pion

Entra nel vivo l’edizione 2019 di Pionfestival, manifestazione musicale (ma non solo) in programma nel fine settimana nel parco di Villa Pion, in via Libertà 26 a Laven Ponte Tresa.

Dopo l’apertura di ieri sera, con la premiazione del concorso canoro del Pontemagico, questa sera, sabato 15 giugno, arriva Fabio Treves con la sua Treves blues band. Il re del blues italiano si esibirà alle 21 in un bel concerto gratuito, ma la festa prende il via già dalle 11 con l’apertura del parco, momenti di intrattenimento per bambini, mercatini e street food.

Domenica 16 giugno la manifestazione prosegue, sempre dalle 11 alle 24, con tanti eventi, le bancarelle e “Cappuccetto blues”, uno spettacolo per bambini e famiglie in programma alle 17,30.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno nella Sala polivalente di via Colombo 42.

Pionfestival2019 è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Ascom. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Qui la locandina di Pionfestival2019