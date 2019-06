Taxi, aumentano le tariffe da Malpensa: 5 euro in più dal 1 luglio

Cinque euro in più per chi deve prendere il taxi da Malpensa dal 1 luglio.

Il rincaro delle tariffe è stato deliberato dalla Regione Lombardia, a margine dell’incontro con i sindacati di categoria. L’aumento è giustificato dal trend positivo in qualità (utilizzo del Pos per i pagamenti, percorsi rispettati, auto ecologiche e tariffe applicate correttamente), risultato che ha portato ad un un’adeguamento tariffario pari al + 1.75 % di aumento sulla tariffa e un adeguamento delle tariffe predeterminate.

L’aumento sarà in generale di 10 centesimi per la partenza del tassametro di notte e nei festivi, mentre il costo a chilometro rincara di due centesimi. Per quanto riguarda le tariffe fisse aumenta di 5 euro la tratta per Linate (110 euro), per Malpensa-Fiera (70 euro, anche se alcune categorie hanno chiesto l’aumento a 80 euro) e Malpensa-Varese (70 euro).