Ti ricordi quelle sere con “La bustarella”?

Un lungo viaggio per immagini, ricordi e testimonianze personali nella stagione più effervescente delle televisioni private, quando, agli albori di una nuova era della comunicazione, fantasia, creatività e spregiudicatezza ridisegnavano il linguaggio televisivo.

Un viaggio lungo tre giorni – da venerdì 28 a domenica 30 giugno – per rivivere gli anni ’70 e ’80 a Palazzo Reale di Clivio, su iniziativa degli Amici Stalett e dell’Associazione Renzo Villa.

L’iniziativa, intitolata “Ti ricordi quella sera?“, prende il via venerdì 28 giugno con l’inaugurazione alle 20.30 di una mostra con foto, video e giornali ma anche oggetti e apparecchiature dell’epoca, allestita a Palazzo Reale. Alle 21 e 15 seguirà la proiezione di “Via per Busto 15, la tv la tv commerciale è nata qui“, un documentario del regista Marco Pugno. Alla serata saranno presente Wally Giambelli e Roberta Villa moglie e figlia del fondatore di Antenna Tre Lombardia Renzo Villa, e ci sarà anche Rossana, la valletta che ai tempi turbò il sonno di più di uno spetttore.

Sabato la mostra può essere visitata dalle 14 alle 20.30, mentre domenica apre alle 9.30 prosegue per tutta la giornata.

Domenica pomeriggio dalle 16 ci sarà la rievocazione di uno dei programmi televisivi di culto di Antenna Tre, la famosa “Bustarella” con giochi per bambini e adulti presentati dal conduttore dell’epoca Ettore Antenna.