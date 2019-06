“Tratti di memoria” dalla Ignis alla whirlpool fino a Comerio

La mostra “Tratti di memoria” dedicata alla storia del sindacato negli stabilimenti Whirlpool, dopo Ternate, Cassinetta e Biandronno, approda anche a Comerio. Venerdì 14 giugno alle 16 e 30 presso la Sala Polivalente verrà presentato il progetto che comprende un libro e una mostra con le fotografie e i documenti sindacali di un periodo di tempo che abbraccia un arco di cinquant’anni: si va dagli esordi della Ignis di Giovanni Borghi fino all’attuale gestione della multinazionale americana Whirlpool, passando per gli olandesi della Philips.

Alla presentazione interverranno: il sindaco di Comerio Silvio Aimetti, l’autore del libro e della mostra, Rinaldo Franzetti, Giovanni Pedrinelli, segretario generale Fnp Cisl dei Laghi, Sabino Famiglietti, presidente di Anteas, e Michele Mancino vicedirettore di Varesenews.

Una storia industriale emblematica per il sindacato metalmeccanico italiano, come sottolinea Rinaldo Franzetti, per anni delegato della Fim Cisl a Cassinetta e del Comitato aziendale europeo, anima di questo progetto. «Come sindacato abbiamo realizzato in azienda più di 850 accordi – dice Franzetti – vivendoli con passione e partecipazione vera. Non ho la pretesa di dire che questa è la storia, ma rivendico assieme a tutti i miei compagni di lavoro di averne fatto parte»