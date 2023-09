Novità in vista per l’area Whirlpool di Comerio? Ci sarebbe un operatore interessato

Ci sono novità importanti per il futuro dell’area ex Whirlpool di Comerio, 45mila metri quadrati (di cui almeno 15mila coperti) fino al 2016 sede degli uffici della multinazionale degli elettrodomestici. Dopo la decisione di spostarsi in zona Rho/Pero, location giudicata più funzionale agli sviluppi futuri dell’azienda, l’area di Comerio è rimasta in stand by, in attesa di sviluppi che fino ad oggi sembravano lontani.

Ci sono stati diversi interessamenti, accordi poi non concretizzati (l’ultimo con la Pla del gruppo Marella), fino all’apparire all’orizzonte di “un grande gruppo italiano” che parrebbe vicino all’accordo per subentrare nella gestione di parte degli spazi lasciati liberi da Whirlpool.

Lato amministrazione comunale di Comerio le bocche rimangono cucite, non sappiamo se per scaramanzia o per non rischiare di mandare in fumo un accordo importante per il futuro del paese, ma non solo.

Si tratterebbe di un gruppo conosciuto, con interessi sul territorio e gestito da persone che conoscono bene Comerio e il suo contorno. La vocazione di questo gruppo interessato sarebbe quella sanitaria. La voce gira da qualche tempo, si fanno già i primi nomi, ma si resta in attesa della firma dei documenti e della partenza ufficiale dei lavori di sistemazione.

Sarebbe uno spiraglio di luce per tutto il territorio, in attesa di sviluppi da ormai sette anni. L’area è al centro di un accordo di programma che ne ha delineato lo sviluppo futuro, siglato dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale di una variante al PGT, che non prevede il consumo di suolo e promuove il recupero dell’esistente, premiando progetti che affiancheranno alle ristrutturazione tradizionali opportune azioni di aumento delle prestazioni energetiche degli edifici, con a creazione di strumenti normativi urbanistici necessari per realizzare il progetto di trasformazione e rigenerazione dell’area promosso da Whirlpool insieme all’amministrazione di Comerio, l’Università Carlo Cattaneo (LIUC) e l’Università degli Studi dell’Insubria, con il supporto consulenziale di CBRE.

Le linee guida individuate per il futuro sono diverse: lo sport, la salute, la riabilitazione da una parte considerato l’aumento della popolazione anziana, l’innovazione e l’imprenditorialità dall’altra, non solo come interesse manifatturiero, ma come ricerca e sviluppo, e infine la residenzialità anche in funzione di chi vi opererà. Al momento l’area è occupata da edifici adibiti a capannoni e uffici, oltre ad una parte dedicata ai locali mensa e area sport con piscina, campi da tennis e spogliatoi.