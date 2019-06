Travolto a maggio, Alessandro Pocorobba non ce l’ha fatta

Alessandro Pocorobba, 33 anni, travolto il 5 maggio scorso in via De Gasperi a Marnate non ce l’ha fatta. E’ morto venerdì 21 giugno, all’ospedale di Legnano dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo lo schianto avvenuto alle 15.30 di domenica scorsa. L’uomo era stato investito, uscendo in bici dai boschi di via De Gasperi.

Alessandro era il figlio di Vittorio Pocorobba, ex giocatore della Pro Patria negli anni ’80. L’Aurora Pro Patria 1919 ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, anche con un post su Facebook.