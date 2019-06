Un ”giro antidegrado” per Domenico Esposito a Capolago

È passata da Capolago la prima tappa del “tour antidegrado” del consigliere comunale Domenico Esposito.

Un tour che è servito al consigliere di Forza Italia per evidenziare le urgenze del quartiere, che ha raccolto in un elenco: «Serve urgentemente un’ordinanza su tutta l’area dell’ex vivaio Sigfrido, pesantemente degradata. E’ necessario posizionare dei dossi in via de Amicis e mettere a posto il parcheggio dalla scuola elementare Baracca, pieno di pozzanghere. C’è da asfaltare la via Torti, in collaborazione con i residenti perché è privata. Importante realizzare parcheggio vicino al Circolo. Mettere a posto la stradina bianca, ovvero via del Filagno. Completare l’installazione dei led in via del Porticciolo, rifare tutta la segnaletica orizzontale di tutto il comparto. Infine, c’è da tagliare le erbacce dello spartitraffico in fondo alla via del Porticciolo, tra poco ci sarà anche la festa degli alpini».

La lista è stata pubblicata su facebook aggiungendo: «Mi attivero’ subito per risolvere tutte queste problematiche»

La prossima tappa del “tour” sarà a Bizzozero.