Via Volta chiusa al traffico nella giornata di martedì

Domani, martedì 11 giugno, il tratto di via Volta sarà chiusa al traffico dalle ore 8.30 alle 19.00 per consentire lo svolgimento di lavori sul tetto di un edificio. La viabilità proveniente da via Manzoni in direzione piazza Monte Grappa sarà deviata a sinistra su via Bernascone e a destra su via Magatti, con la possibilità della svolta su Corso Moro in direzione piazza Monte Grappa, con la temporanea sospensione della Ztl per il periodo di chiusura di via Volta, e in via Vittorio Veneto in direzione via Cavour. Altri itinerari alternativi consigliati sono alle intersezioni tra le vie Magenta e Piave, in direzione via Piave e all’incrocio tra Repubblica e via Avegno in direzione via Cavour. Al termine dei lavori la viabilità sarà ripristinata regolarmente.

Foto di repertorio