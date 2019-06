Vibram presenta le nuove suole che “avvolgono” la scarpa

Vibram, da oltre ottant’anni leader mondiale del settore delle suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, moda e tempo libero, porta ad OutDoor by ISPO l’evoluzione di Vibram Wrap Tech Sole, la tecnologia di suola leggera, dal grip ottimizzato e che avvolge la tomaia della calzatura. Vibram Wrap Tech combina le performance di leggerezza e di grip in una inedita costruzione “avvolgente”, che grazie al suo design intrinseco e alle caratteristiche uniche della tecnologia della gomma, passa da 2D a 3D, limitando al massimo gli scarti e garantendo libertà di customizzazione della scarpa.

Presentata per la prima volta alla scorsa edizione di ISPO, Vibram Wrap Tech amplia la propria gamma di soluzioni d’utilizzo, inserendo tre nuove versioni di suola, che vanno ad aggiungersi alla Vibram Speedstar, progettata per l’urban running. La Vibram Pangolin è destinata all’hiking, la Vibram Amanita al trail running e la Vibram Licheniall’approach. In queste tre versioni specificamente studiate per il mondo Outdoor, il laterale “avvolgente” della suola è stato rivisitato e studiato per l’uso specifico nell’hiking, nel trail running e nell’approach, attraverso l’inserimento di punti di rinforzo e protezione nelle aree di maggiore sollecitazione, usura e stress.

La gamma di suole con tecnologia Vibram Wrap Tech è realizzata con mescola Vibram Megagrip, la soluzione migliore in termini di grip su terreni bagnati e accidentati, e tecnologia Vibram Litebase, che riduce lo spessore del fondo gomma della suola, senza intaccare design e struttura dei tasselli, e quindi senza incidere sulle prestazioni. Inoltre, la conformazione tridimensionale della suola, che avvolge parte della tomaia, aumenta il livello di protezione laterale.

Con questo nuovo concept, la suola si rende ulteriormente protagonista della calzatura, sia in termini di performance e funzionalità, sia in termini di componente di design capace di definire uno stile, anticonvenzionale, audace e in grado di conferire una personalità unica alla scarpa.