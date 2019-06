Weekend Sessantesimo, sold out le visite guidate all’Archivio comunale

(Foto Facebook – Città di Somma Lombardo)

L’Archivio storico comunale, situato nel piano interrato di Palazzo Viani Visconti, ha aperto oggi – sabato 15 giugno – i battenti in via straordinaria in occasione del Sessantesimo anniversario di Somma Lombardo città.

Un centinaio di cittadini sommesi, curiosi di conoscere questo patrimonio e vedere dal vivo alcuni preziosi documenti legati alla storia e alla vita della città, hanno partecipato alle visite guidate organizzate dall’Amministrazione comunale e condotte dagli archivisti di CAeB (Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria) di Milano. Gli stessi archivisti negli ultimi mesi si sono occupati sia della riorganizzazione dell’archivio comunale che del censimento di altri archivi presenti nella città di Somma, come quello della Fondazione Visconti di S. Vito, della parrocchia S. Agnese e dell’azienda Secondo Mona Spa.

“L’occasione di oggi ci permette di aprire una finestra nel tempo – ha dichiarato il sindaco Stefano Bellaria – con uno sguardo al passato, al presente e al futuro. Invito tutti i partecipanti a guardare all’archivio e ai suoi documenti come qualcosa di vivo, fatto da persone in un determinato momento storico”.

“Quello di oggi è un momento di riscoperta alla portata di tutti – ha affermato l’assessore alla Cultura Raffaella Norcini – e visto il sold out delle prenotazioni per le visite guidate intendiamo proporre nuove date per dare la possibilità ai cittadini sommesi di accedere all’archivio comunale”.

Il patrimonio comunale conservato nell’archivio, la cui documentazione va dal 1640 ai nostri giorni, è il più corposo e importante, ma non l’unico. Nelle stanze del seminterrato di Palazzo Viani Visconti sono conservati anche una ventina di archivi di consorzi, enti morali, fondazioni e altre istituzioni del territorio sommese: Asilo Infantile di Maddalena, Casa di Riposo Bellini, Circolo Ricreativo Aziendale Città di Somma Lombardo (Cral), Comitato di Liberazione Nazionale (Cln), Comune di Mezzana Superiore, Consorzio di Vigilanza Igienica e Profilassi di Somma Lombardo e Uniti, Consorzio Urbanistico Volontario Malpensa (Cuv), Consorzio Veterinario di Somma Lombardo e Uniti, Ente Comunale di Assistenza (Eca), Ente Morale Scuola Materna, Ente Nazionale di Assistenza Agli Orfani dei Lavoratori Italiani (Enaoli), Farmacia Comunale, Fondazione Casolo, Fototeca, Giudice Conciliatore, Opera Nazionale Maternità e Infanzia (Onmi), Patronato Scolastico, Scuola Materna di Case Nuove.

“I documenti archivistici sono dei beni culturali come i monumenti, ma molto più complessi e fragili – ha spiegato Gabriele Locatelli di CAeB –. Renderli pubblici è il primo passaggio per la loro tutela presente, perché rende i cittadini consapevoli e migliori, e per la loro tutela futura, dato che costituiranno le fonti di domani”.

Tutto il lavoro di catalogazione da parte di CAeB è riassunto nell’opuscolo “Guida al patrimonio archivistico sommese” che è stato presentato questa mattina insieme a rappresentanti di Fondazione Visconti di S. Vito, parrocchia S. Agnese e Secondo Mona Spa. Il volume, a disposizione dei soggetti coinvolti, di studiosi e curiosi, sarà disponibile in biblioteca per la consultazione e in formato digitale sul sito internet del Comune.