Ad Angera soffiano note di Maestrale

Venerdì 2 Agosto il Festival Il Lago Cromatico farà tappa ad Angera con l’ormai tradizionale concerto nella caratterista Piazza Ex Sama (Via Mario Greppi) nel centro storico del paese.

Protagonista della serata sarà il nuovo progetto musicale Maestrale del noto organettista genovese Filippo Gambetta (organetto diatonico) accompagnato da Sergio Caputo (violino) e Carmelo Russo (chitarra classica). Il trio accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che parte dal repertorio da danza europeo per approdare in Brasile, tra uno choro carioca ed un forrò nordestino.

Tra valzer, polche, mazurche, bourrée e scottish, gli ascoltatori, ed anche i ballerini, verranno accompagnati in un’esperienza musicale che si colora di molteplici elementi, tra cui le sonorità della rumba flamenca o delle tradizioni berbere.

Il trio ha tenuto concerti in tutta Italia, partecipando a rassegne come “Civitella Alfedena Folk Festival”, “Etétrad”, “Concerti all’Abbazia di S.Fruttuoso di Camogli”, “Suq Genova”, “Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli”.

Il concerto si svolgerà alle 21:30 ad ingresso gratuito ed è organizzato insieme al Comune di Angera.

In occasione dell’evento il pubblico potrà anche scegliere tra le tante proposte gustose dedicate al Festival, tra cui il gusto gelato Festival Il Lago Cromatico dalla Gelateria del Borgo; un cocktail cromatico proposto per aperitivo dalla Pasticceria Angleria; la Tazina (prodotto storico angerese)

Cromatica proposta dal Ristorante Il Nettare di Giuggiole e tante altre sorprese che renderanno la serata speciale.

Il concerto è l’undicesima tappa del Festival Il Lago Cromatico, organizzato dall’Associazione Musica Libera, con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Navigazione del Lago Maggiore in collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB “Ticino, Valgrande, Verbano”, il Comitato Culturale del JRC, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Carrefour Ispra ed importanti partner. Tutti i dettagli del Festival sono disponibili su www.illagocromatico.com