Hotel dei Tigli: un rifugio tranquillo ad Angera

Nella pittoresca Angera, sulle rive del Lago Maggiore, l’Hotel dei Tigli è una destinazione ideale per i viaggiatori alla ricerca di tranquillità. Aperto nel 1996, l’hotel è diventato un’importante realtà turistica locale, offrendo un’esperienza unica ai visitatori italiani, francesi e svizzeri.

Ripresa post-pandemia e flussi turistici

Dopo la pandemia, l’Hotel dei Tigli ha assistito a una rapida ripresa, con un incremento notevole di turisti nazionali, un fenomeno attribuito alla preferenza per i viaggi on the road e alle incertezze legate ai voli internazionali. Nel 2023, l’hotel ha ritrovato un equilibrio con un’affluenza stabile di ospiti, consolidando la sua reputazione come meta tranquilla e meno affollata rispetto ad altre località turistiche. Questa tranquillità, combinata con la facilità di accesso ai mezzi pubblici e alle bellezze naturali e culturali della zona, fa dell’hotel una scelta perfetta per chi desidera una vacanza rilassante ma ricca di attività.

Servizi esclusivi per i ciclisti

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike della Camera di Commercio di Varese, l’Hotel dei Tigli è specializzato nell’accogliere gli amanti delle biciclette, offrendo un parcheggio interno videosorvegliato per biciclette e una postazione di ricarica. Presto sarà disponibile anche il servizio di noleggio e-bike, ampliando le possibilità per gli ospiti di esplorare la bellezza del territorio circostante in modo sostenibile e rilassante.

Una posizione privilegiata

Uno dei maggiori punti di forza dell’Hotel dei Tigli è la sua ubicazione strategica. Situato a pochi passi dal traghetto, dal centro storico e dai principali ristoranti, l’hotel offre facilmente accesso a tutte le attrazioni locali. Il parcheggio, disponibile sia gratuito che a pagamento, e la vicinanza alle sponde del lago, dove è possibile ormeggiare e noleggiare barche, rendono l’hotel un punto di partenza ideale per avventure sul Lago Maggiore e oltre.

Contatti

Per scoprire di più sull’Hotel dei Tigli o per effettuare una prenotazione, visita il sito www.hoteldeitigli.com o segui l’hotel su Instagram @hoteldeitigli e su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/HotelDeiTigliAngera.