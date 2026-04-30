Angera Città della Mongolfiera: come cambia la circolazione stradale
L'ordinanza comunale prevede zone a sosta riservata e percorsi obbligati verso via Arena per gestire il flusso dei visitatori
L’organizzazione della manifestazione Angera Città della Mongolfiera richiede una gestione specifica degli spazi pubblici per permettere il regolare svolgimento delle attività previste sul lungolago e nelle aree limitrofe. Il Comune ha predisposto un piano viabilistico che entrerà in vigore nei giorni 1, 2 e 3 maggio, con una serie di prescrizioni valide nella fascia oraria compresa dalle 8 alle 20.
Il cuore dei cambiamenti riguarda il comparto di piazzale Volta e viale Ungheria. In queste zone vige il divieto di sosta con rimozione forzata, con una deroga specifica riservata esclusivamente agli autoveicoli che trasportano persone con disabilità, purché munite dell’apposito contrassegno. Per quanto riguarda la strada che conduce direttamente al lago in piazzale Volta, la circolazione è interdetta a tutti i mezzi: restano autorizzati soltanto i veicoli diretti al cantiere nautico e quelli impegnati nelle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni.
La viabilità cittadina subisce una riorganizzazione strutturale per facilitare il deflusso delle auto verso le arterie esterne. È prevista l’istituzione del senso unico di marcia in direzione di via Arena per chi percorre piazzale Volta, viale Ungheria, via Soldani e via Pertini. Questa direttrice diventa l’uscita obbligata per gran parte del comparto adiacente alla manifestazione.
Sempre nell’ottica di canalizzare il traffico, scatta l’obbligo di svolta a sinistra verso via Arena per i veicoli che transitano in via Pegaso, Prato delle Ossa, via Urano, via Chiosetto e via Trieste. Le misure puntano a ridurre i possibili ingorghi in concomitanza con l’arrivo dei visitatori attesi per lo spettacolo dei palloni aerostatici.
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