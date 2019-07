Al via i lavori di asfaltatura delle strade del centro

Partiranno a breve i lavori di asfaltatura di alcune vie del centro cittadino, in particolare quelle interessate nei mesi scorsi dalla posa delle nuove tubazioni del gas.

Si inizia settimana prossima con il centro storico. Da mercoledì 24 a lunedì 29 luglio (esclusi sabato e domenica) dalle 8 alle 18 in via Matteotti, piazza San Maurizio e via dei Martiri (dall’intersezione di via Pellico a via Papa Innocenzo) è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, compresi i parcheggi prospicienti l’Ufficio postale.

E’ consentita la circolazione di pedoni e biciclette solo ed esclusivamente in condizioni di massima sicurezza e con la supervisione di movieri sempre presenti sulle vie interessate e quelle limitrofe.

Operai al lavoro anche in via Foscolo, dove da giovedì 25 a mercoledì 31 luglio (esclusi sabato e domenica) dalle 8 alle 18 sarà istituito il divieto di transito (compresi pedoni e biciclette) e il divieto di sosta con obbligo di rimozione forzata ambo i lati.

Negli stessi giorni si asfalta in via Volta. Dall’intersezione di via Patrioti all’intersezione via Foscolo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per consentire i lavori, sempre dalle 8 alle 18.

E’ istituito il senso unico alternato per i veicoli che percorrono via Volta in direzione via Insurrezione/via Mons. Trezzi.