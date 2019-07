Nuovo asfalto in A8, l’autostrada chiude per 4 notti

Arriverà nuovo asfalto sulla A8 Milano Varese ma per permettere agli uomini di lavorare ci saranno quattro notti di disagi. Nelle notti di lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese con orario 22:00-5:00.

Di conseguenza, negli stessi giorni, lo svincolo di Solbiate Arno sarà chiuso in entrata verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, si potrà percorrere la SP341 verso Varese per circa 5 km e rientrare sulla A8, allo svincolo di Castronno, al km 40+000, per proseguire in direzione di Varese. In alternativa, all’entrata dello svincolo di Solbiate Arno, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cavaria, al km 34+000.