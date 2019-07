Candidati cercansi per la direzione dell’Ufficio scolastico

Claudio Merletti va in pensione, l’Ufficio scolastico cerca il successore. Dal primo settembre, infatti, il ruolo di dirigente dell’UST varesino rimarrà vacante, così Delia Campanelli, a capo dell’organizzazione scolastica lombarda, pubblica un avviso in cui invita a presentare le candidature.

Tra i documenti, anche quello che riassume gli impegni che il futuro dirigente, un tempo denominato provveditore, avrà.

In particolare il futuro direttore dovrà svolgere attività di:

a) assistenza, consulenza e supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

b) gestione delle graduatorie e gestione dell’organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell’assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi;

c) supporto e consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e integrazione con gli altri attori locali;

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;

e) monitoraggio dell’edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;

g) utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;

i) raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo scolastico;

l) cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.

Gli aspiranti direttori dovranno compilare e recapitare una lettera con cui “manifestano la disponibilità” a ricoprire l’incarico dirigenziale dell’Ufficio XIV per i prossimi tre anni.

Le domande dovranno pervenire dal prossimo 11 luglio sino alle 23,59 del 21 luglio.

Quando Claudio Merletti fu nominato a capo dell’organizzazione scolastica varesina venne preferito all’attuale Ministro Bussetti.