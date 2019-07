Cantastorie in sala giochi per far sorridere i bambini

Nella sala giochi della pediatria al Del Ponte le fiabe sono … suonate.

Galleria fotografica Cantastorie in pediatria al Del Ponte 4 di 7

Giuditta Campello e Claudio Cornelli hanno coinvolto i piccoli ricoverati in un viaggio fantastico attraverso il suono della chitarra e della voce.

I bimbi hanno rivissuto la fiaba di Capuccetto Rosso con un racconto fatto di rumori: di Cappuccetto mentre raccoglie i fiori e le nocciole, dei passi del lupo, del sottofondo del bosco, nella casa della nonna. Effetti acustici così reali che hanno catturato l’attenzione dei bambini per quasi un’ora, letteralmente rapiti dalla suspense per tutta la narrazione.

Qualche bimbo, non stando più nella pelle, si è persino alzato dalla sedia tanto era forte il coinvolgimento. Come il piccolo Francesco che si è talmente immedesimato nella storia, da sentirsi il cacciatore che spara al lupo e salva la nonna e Cappuccetto Rosso.

L’arrivo nella sala giochi è stato possibile grazie alla Fondazione Il Ponte del Sorriso.

Giuditta Campello sin da bambina scriveva storie nella sua cameretta con il sogno di poterle vedere stampate sui libri. Quel sogno si è avverato e oggi è una delle nuove scrittrici del Battello a Vapore. Claudio Cornelli è un musicista, fa parte dell’associazione “Tu sei coltura” e collabora con Giuditta nel progetto “Storie suonate”.

«Il Ponte del Sorriso – commenta Emanuela Crivellaro, presidente della Fondazione – propone ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici tante belle attività per rendere più serena la loro degenza in ospedale e lo fa ogni giorno dell’anno, poiché la malattia, purtroppo, non va in vacanza e non conosce le festività».

Filo conduttore di tutte le attività è la fantasia, che è una medicina magica che aiuta i bambini a guarire giocando.

Un pomeriggio di fiabe per sentirsi tutti più “felici e contenti”.