Il cantautore Brenneke si racconta, ecco l’intervista video

Brenneke è il cantautore di Busto Arsizio che negli ultimi anni si è fatto conoscere nella provincia di Varese e non solo, creando un proprio pubblico nella scena indie pop. Dopo un EP omonimo e un album d’esordio “Vademecum del perfetto me”, nel 2019 ha pubblicato il suo secondo disco “Nessuno lo deve sapere” per l’etichetta varesina “Vetro Dischi”. Il cantautore, al secondo Edoardo Frasso, classe 1989, è stato nella redazione di Varesenews per raccontare della sua musica e di se stesso, suonando una versione acustica del singolo “Compleanno”.

Video di Daniele Aitis e Martina Casalanguida