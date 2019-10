Brenneke esce il nuovo disco “Itaca”

“Itaca” è il nuovo singolo di Brenneke disponibile da oggi 18 ottobre su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Vetrodischi.

Brenneke, al secolo Edoardo Frasso è un cantautore di Busto Arsizio (VA). Inizia l’attività solista nel 2010 collezionando negli anni tantissimi live e un ottimo riscontro di pubblico tanto da diventare negli anni un vero e proprio local hero nel varesotto e nel milanese. La sua vena artistica è testimoniata dalla sua discografia composta da un EP “Brenneke” (2013) e due album “Vademecum del perfetto me” e “Nessuno lo deve sapere” (Vetrodischi / A1) uscito lo scorso 1 febbraio.

Con “Itaca” il cantautore varesotto continua a tracciare un solco chiaro nel suo percorso artistico, attingendo da un sound in bilico tra pop-rock, cantautorato intimista e synth-pop. Partendo da un chiaro riferimento alla mitologia greca, Brenneke racconta di un viaggio, dalle tonalità prevalentemente notturne, in cui è necessario tirare fuori dai momenti difficili l’entusiasmo e la forza di andare avanti: un brano d’amore per chi, questa energia positiva, gliela dona ogni giorno.

“Itaca è il luogo introvabile (ma reale) per eccellenza, e alla fine del viaggio di «Nessuno Lo Deve Sapere» non può che essere la migliore metafora per attraccare ad un arrivo. Tra latitudini mitologiche e mediterranee di una geografia che definitivamente si sposta dal cosmo al mare, la canzone è un invito a reagire. Per slittare da un passato in cui ogni errore si ripete di sicuro fino ad un futuro in cui, si spera, avremo ancora quel tanto di giudizio che basta per concedere alla realtà di renderci felici. Mimetizzandoci gli uni dentro gli altri, anche senza vedersi, anche senza capirsi. Insieme.”

“Itaca” è stata prodotta da Brenneke, registra con Matteo De Marinis, mixata da Giacomo Zavattoni e masterizzata da Andrea “Bernie” De Bernardi presso Eleven Mastering. Il progetto grafico è a cura di Michele Canziani.

Vetrodischi è un etichetta indipendente di musica italiana, di base a Milano.

Nel contesto della complessa e variegata scena musicale in cui ci troviamo, Vetrodischi si inserisce come una realtà fresca e alternativa, il cui scopo principe è individuare artisti e progetti con idee forti ed originali, affiancandoli passo passo nella realizzazione di un prodotto che esprima nel modo più sincero possibile l’identità dell’artista.