Cartelli abusivi e prodotti illegali: controlli contro la contraffazione

Forze dell’ordine saronnesi al lavoro in occasione dell’operazione Action Day, giornata dedicata alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale.

Giovedì 18 luglio, un servizio coordinato tra La Compagnia della Guardia di Finanza e la Polizia Locale ha portato all’accertamento di varie violazioni.

Nel dettaglio gli agenti di Piazza Repubblica da un controllo nelle zone periferiche della città hanno provveduto alla rimozione di 15 cartelli pubblicitari abusivi e redatto le sanzioni al responsabile. Altri controlli sono stati effettuati presso alcune attività commerciali.

A violare le leggi regionali sul commercio in sede fissa, sul lavoro e quelle sulla tutela del consumatore, un giovane imprenditore del 1981 il quale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente per aver posto in vendita prodotti non consentiti dalla licenza, è stato indagato per l’ipotesi di favoreggiamento per aver occupato alle proprie dipendenze uno straniero irregolare al quale a seguito di accertamenti è stato notificato un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato da doversi eseguire trascorsi sette giorni.

I militari della Guardia di Finanza hanno inoltre riscontrato irregolarità su merce esposta priva di etichettatura e contenuti minimi essenziali.

«Ancora una volta un’importante operazione congiunta tra diverse Forze dell’ordine con la finalità di garantire la sicurezza in città a dimostrazione del loro impegno costante, giorno e notte. Mai negli anni scorsi la Polizia Locale ha avuto a disposizione così tanti strumenti per meglio procedere nelle loro attività, come mai ha avuto linee di indirizzo per presidiare a 360 gradi la città». Lo afferma il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.