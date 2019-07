Dal Monte Diviso alla scoperta della fauna e degli alberi

Sabato 13 e domenica 14 luglio le guide del Parco Ticino, Elisa ed Emanuele, invitano tutti gli appassionati ad un doppio evento gratuito per conoscere la fauna e la flora del Monte Diviso.

La “piccola montagna” di Caiello domina il territorio naturale dei Fontanili, della Valle del Boia e della Boschina, che, a poca distanza dai centri abitati, conservano un tesoro di diversità animale e vegetale.

Il sabato pomeriggio sarà dedicato alla lettura delle tracce della fauna, che nascosta all’occhio dell’osservatore comune, abita accanto a noi.

La domenica l’attenzione sarò per il mondo degli alberi, che impareremo a riconoscere per l’aspetto e per il modo di vita.

Il Centro Parco Cascina Monte Diviso sarà a disposizione per concludere la visita con un aperitivo rinfrescante (solo questa parte è a pagamento, 5 euro).

Si raccomanda di presentarsi muniti di scarponcini, cappellino, pantaloni lunghi, repellente per insetti, acqua e tanta curiosità.

Le visite guidate sono adatte ad appassionati di natura, compresi i bambini dai 6 anni in su abituati a piccole camminate. La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione ai seguenti contatti.

MONDO ANIMALE Sabato 13 luglio ore 17:00 Elisa Scancarello 340 4101253 e.scancarello@gmail.com

ALBERI E BOSCHI Domenica 14 luglio ore 9:00 Emanuele Zenga 351 1981755 info@anthophila.eu

Claudio Peja, direttore del Parco del Ticino, racconta il Monte Diviso (dal video del quarto giorno di Territori in Tour Gallarate):