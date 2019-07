Derubava i clienti al bancomat: in manette un diciottenne

Derubava i clienti dei bancomat con uno stratagemma. È finito in manette un diciottenne francese arrestato dalla Polizia comunale di Chiasso su segnalazione di una donna.

Il furto avveniva con uno stratagemma.Il ragazzo si metteva alle spalle dei clienti intenti a prelevare il denaro, osservando il numero di PIN digitato sulla tastiera. Poi, con scaltrezza, azionava il tasto alt della macchina facendo credere al cliente che lo sportello automatico avesse inghiottito la tessera.

Quindi, mentre il titolare della tessera si rivolgeva al personale della filiale per riavere la tessera, lui recuperava il bancomat e effettuava il prelievo di denaro.

L’ultima volta, però, il suo atteggiamento ha insospettito una donna, intenta a prelevare denaro a un bancomat a Savosa. La signora ha dato l’allarme e avvertito la Centrale comune d’allarme (CECAL). Le ricerche da parte di agenti della Polizia cantonale e, in supporto, di agenti della Polizia comunale di Chiasso hanno poi permesso di fermare il 18enne a Chiasso in via Manzoni. Il giovane è stato arrestato su disposizione del pubblico ministero.

Per evitare di essere derubati, la polizia cantonale ribadisce alcuni consigli di prevenzione relativi al comportamento da tenere ai distributori automatici di denaro:

• Quando siete a un distributore automatico digitate sempre il PIN al riparo da occhi indiscreti. Coprite l’inserimento del codice con la mano libera o con il portafoglio. Guardatevi alle spalle per evitare che qualcuno vi osservi mentre eseguite questa operazione.

• Mentre effettuate operazioni a un distributore automatico, non lasciatevi distrarre per nessun motivo. Se qualcuno vi si avvicina troppo, invitatelo a mantenere le distanze. Non lasciatevi coinvolgere in una conversazione e non accettate l’aiuto da parte di persone sconosciute se, per esempio, la vostra carta è rimasta incastrata nella fessura del distributore automatico.

• Anche al distributore automatico seguite il vostro istinto: se un apparecchio vi sembra sospetto, se non vi sentite a vostro agio perché nei paraggi si aggirano personaggi sospetti, se qualcuno vi rivolge la parola o vi si avvicina troppo, interrompete immediatamente l’operazione che state effettuando, prelevamento o pagamento che sia, e cercate un altro distributore automatico.

• Se non vi sentite sicuri nell’effettuare le operazioni di prelievo, fatevi accompagnare da un familiare o da una persona di fiducia.

• Segnalate immediatamente al 117 le persone che con fare sospetto si aggirano nelle vicinanze dei distributori automatici.