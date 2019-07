Aveva droga in casa, arrestato

I carabinieri della stazione di Novara, nel corso di un’attività investigativa per contrastare lo spaccio di stupefacenti in città, nella mattinata del 19 luglio 2019 hanno eseguito una perquisizione domiciliare a Galliate, nell’abitazione di un 42enne, gia’ noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno rinvenuto nascosti all’interno di un mobile della cucina 100 grammi di cocaina, 66 pastiglie di anfetamine, grammi 5 di hashish e un bilancino di precisione. l’uomo veniva, pertanto, dichiarato in stato arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. lo stesso, dopo le formalita’ di rito, e’ stato associato alla casa circondariale di Novara.