Tenta di entrare a casa della ex vestito da fattorino, arrestato

Nella giornata di lunedì, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno arrestato un 41enne del luogo per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

(foto d’archivio)

Disperata perché non riusciva più a sopportare le minacce e le angherie del suo ex fidanzato, nella mattinata di lunedì 29 luglio una donna ha telefonato al 112, chiedendo aiuto perché questa volta l’uomo, fingendosi un fattorino, si era presentato davanti alla porta di casa per la consegna di un pacco.

L’intervento dei militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Saronno ha consentito di sorprendere il 41enne quando – poco più tardi – si è ripresentato sul posto, inveendo contro la donna e suo padre, affacciatosi all’uscio di casa a difesa della figlia. Bloccato e identificato dai carabinieri l’uomo, sorpreso dalla presenza delle forze dell’ordine, ha negato ogni addebito. Convocate tutte le parti in caserma, i Carabinieri di Saronno ricostruivano il movente delle minacce: l’indagato da alcuni giorni chiedeva alla sua ex fidanzata una somma di denaro pari a 4.000 euro. Dopo averlo identificato, i carabinieri constatavano che, poco prima sul parabrezza dell’auto della vittima, a cui era stato rotto uno specchietto, era stata lasciata una lettera minatoria con la richiesta proprio di 4.000 euro. Il foglio manoscritto era contenuto all’interno di una busta intestata all’agenzia ACI.

Grazie a questo particolare i militari dell’Arma hanno arrestato il molestatore: in casa sua infatti i Carabinieri hanno rinvenuto proprio una lettera dell’ACI corrispondente alla busta utilizzata per confezionare la missiva estorsiva. All’interno della sua auto invece un coltello di grosse dimensioni ed un cacciavite, di cui il 41enne non sapeva fornire alcuna giustificazione. Sconosciuti i motivi alla base della richiesta di denaro.

Al termine dell’attività l’uomo è stato dichiarato in arresto per tentata estorsione e danneggiamento aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Manzoni, in attesa del giudizio per direttissima che sarà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Busto Arsizio.