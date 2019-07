Ferragosto sottoterra nella Grotta Remeron

Da agosto tante novità per la Grotta Remeron: per chi volesse passare un ferragosto alternativo sottoterra, sarà infatti possibile partecipare alle visite guidate delle 9.30, 10.00, 15.00 e 15.30 con partenza dalla Colonia Marisa Rossi di Barasso, in via al Piano 3, dove per tutta la giornata sarà attivo il consueto servizio ristoro dove la protagonista sarà la carne alla griglia.

Le visite proseguiranno poi anche il 18 e il 25 agosto con i medesimi orari; è sempre obbligatoria la prenotazione on line che si appoggia però ad un nuovo sito internet, più moderno e con un sistema di ticketing semplificato all’indirizzo www.grottaremeron.com

A partire da settembre, nel piano di sviluppo dell’attività turistica della Remeron, grazie agli spazi disponibili alla Colonia Rossi, verrà dato maggiore spazio al turismo scolastico: proprio per questo motivo, sabato 7 settembre, sarà una giornata dedicata ai professori che, gratuitamente, potranno conoscere la Remeron attraverso una presentazione delle attività ed effettuando una escursione completa; è necessaria l’iscrizione inviando una mail a: scuole@grottaremeron.it. Per informazioni potete contattare il numero verde 800090239 o il sito internet www.grottaremeron.com