Festa della Svizzera: a Lugano uno spettacolo con 7000 fuochi d’artificio

Festa nazionale nella Confederazione Elvetica. Il prossimo 1 agosto, la Città di Lugano ha previsto anche un ricco programma di eventi.

Programma ufficiale

Alle ore 06:00 i Tamburini Luganesi suoneranno la diana nel centro cittadino.

Alle ore 10:15 le Autorità si ritroveranno davanti a Palazzo Civico in Piazza della Riforma e, scortati dal Corpo dei Volontari Luganesi, raggiungeranno a piedi Piazza Indipendenza, dove alle ore 10:30 verrà posata la corona di alloro all’obelisco dell’Indipendenza quale omaggio alla storia luganese. Si tornerà quindi nel Patio di Palazzo Civico dove, alle ore 11:00, la Filarmonica di Castagnola terrà un concerto.

Il ritrovo serale delle Autorità e delle associazioni cittadine è fissato alle ore 20:30 in Via Nassa.

Alle ore 20:45 il corteo muoverà lungo Via Nassa, Piazza Battaglini, Riva Vela, Rivetta Tell, Via Canova e Piazza Manzoni, fino in Piazza della Riforma.

Il corteo sarà aperto da alcuni agenti della Polizia Comunale e della Polizia Cantonale, seguiti dai Volontari Luganesi, dalle Autorità e dagli ospiti del Municipio di Lugano, dagli enti e dalle società cittadine. In Piazza della Riforma,

è previsto alle ore 21:15 il discorso ufficiale di Roberto Badaracco, Capodicastero Cultura, sport ed eventi della Città di Lugano e, a seguire, alle ore 21.45 il concerto della Civica Filarmonica di Lugano.

In conclusione alle ore 22:30 avrà luogo lo spettacolo pirotecnico che quest’anno avrà come tema Le Danze di Luci e sarà appositamente allestito per l’occasione dalla ditta ticinese La Pirotecnica Sagl. I fuochi verranno lanciati da 5 chiatte da 90m2, piazzate a 200 metri dalla riva.

I calibri usati vanno da 30 a 200 mm per un totale di circa ca. 7’000 colpi. L’accensione avrà luogo a distanza tramite radiocomando.

In caso di tempo avverso (vento forza 11 o superiore), lo spettacolo sarà rinviato al giorno seguente e il programma della manifestazione potrebbe subire cambiamenti. Si provvederà a darne annuncio tramite il no.1600 la radio, la televisione e l’ufficio informazioni dell’Ente Turistico del Luganese: +41 (0)58 220 65 00.

L’animazione musicale della serata è affidata alla Lüganiga band, la quale, oltre a chiudere il corteo serale, terrà anche due concerti in Piazza Manzoni: uno pomeridiano alle ore 18:00 e uno subito dopo lo spettacolo pirotecnico.

I fuochi dal lago

La Società Navigazione Lago di Lugano organizzerà un battello-tribuna per dar modo di assistere allo spettacolo pirotecnico dal lago. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Informazioni e riservazioni: +41 (0)91 222 11 11, sales@lakelugano.ch

Animazioni gastronomiche

Le animazioni gastronomiche sul lungolago cittadino verranno offerte in diversi luoghi:

 Rivetta Tell: mercoledì 31 luglio dalle 18:00 alle 01:00, giovedì 1 agosto dalle 10:00 alle 01:00 e venerdì 2 agosto dalle 18:00 alle 01:00 con il grottino Amici del Grott Mobil Lugano.

 Piazza Manzoni: mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto dalle 18:00 alle 01:00 con il grottino dell’Associazione Carnevale Lugano.

 Piazza Manzoni (accanto alla fontana): giovedì 1 agosto dalle 16:00 alle 24:00 sarà attiva la mescita dell’associazione Nüm da Lügan.

 Piazza Rezzonico: giovedì 1 agosto dalle 17:00 alle 24:00 con il grottino della Società Federale Ginnastica Lugano.

 Piazza Battaglini: mercoledì 31 luglio dalle 17:00 alle 24:00 e giovedì 1 agosto dalle 16:00 alle 01:00 troverete il grottino DNA Bianconero & Events HCL.

 Piazza Luini: giovedì 1 agosto dalle 18:00 alle 24:00 verrà allestito il grottino del Gruppo Feste San Pietro Pambio.

La Festa Nazionale nei Quartieri

MER 31.07 | 18:00 | Parco giochi, Carabbia Aspettando il 1° agosto

GIO 01.08 | 07:30-03:00 | Piazza, Piandera Festeggiamenti per la Festa Nazionale

GIO 01.08 | 18:00 | Piazza della Chiesa, Carona Festeggiamenti per la Festa Nazionale

Servizio pubblico potenziato

La TPL SA conferma che, dato il forte flusso di spettatori alla manifestazione, il servizio verrà potenziato: l’ultima partenza dal Centro-Città verso tutti i capolinea è prevista alle ore 23:45.

Anche la funicolare Lugano-Stazione FFS funzionerà sino alle ore 02:00.

Data la chiusura del Lungolago dalle 20:30 alle 24:00, le corse delle linee 1 e 4 effettueranno un percorso alternativo. Per informazione alla cittadinanza verrà dato annuncio, a mezzo stampa e radio-televisione, delle disposizioni di Polizia e TPL sopra esposte.

Indicazioni della Polizia della Città di Lugano

Il lungolago verrà chiuso al traffico veicolare come da consuete disposizioni per la chiusura estiva, dalle ore 20:30 alle ore 01:30, con le relative deviazioni. Saranno sbarrate alla circolazione anche Via Magatti, Via Albrizzi, Via della Posta e Via Nizzola.

Si raccomanda l’uso dei mezzi pubblici o dei taxi per recarsi in città.

Per chi non potesse usare il trasporto pubblico vi sono le seguente possibilità di parcheggio:

 Per chi proviene dall’uscita autostradale Lugano-Sud e da Ponte Tresa lungo Via Riva: P+R Fornaci, Autosilo Central Park, Autosilo LAC, parcheggio Via Maraini/Via Tassino, Autosilo Motta, P+R FFS;

 Per chi proviene da Ponte Tresa lungo Via Sorengo e dall’uscita autostradale Lugano-Nord lungo Via Besso: Parcheggio Ex Pestalozzi, Autosilo Bettydo, Autosilo in Piazza Pelli, Autosilo Balestra, Autosilo Piazza Castello, Parcheggi al Lido e al Campo Marzio;

 Per chi proviene da Massagno lungo Via San Gottardo: P+R FFS Nord e Parcheggio allo Stadio di Cornaredo;

 Per chi proviene da Canobbio e dalla galleria Vedeggio-Cassarate: Parcheggio allo stadio di Cornaredo;

 Per chi proviene da Pregassona, Viganello e Gandria Parcheggi al Campo Marzio e allo Stadio di Cornaredo.

Si raccomanda di non posteggiare intralciando la normale viabilità. Saranno sanzionati i veicoli: sui marciapiedi ostacolanti i pedoni, sulle linee vietanti la fermata, sui passaggi pedonali e sulle linee pre-pedonali, nelle aree d’intersezione o nella zona pedonale. Nei casi gravi si procederà con la rimozione forzata.

La Polizia sarà inoltre presente nei luoghi di maggiore aggregazione in Centro e disponibile per ogni necessità.

Al fine di evitare borseggi, si consiglia vivamente inoltre di:

 tenere la propria borsa porta documenti/oggetti a tracolla ed accertarsi che la stessa sia chiusa;

 comunicare o segnalare subito alla polizia ogni fatto particolare, anche se può sembrare di scarsa importanza;

 se si assiste a un episodio che richiede l’intervento della polizia, non allontanarsi, la testimonianza può essere preziosa.