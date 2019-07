Francesca Brianza chiede fondi alla Regione per valorizzare la Linea Cadorna

Durante la seduta di assestamento di bilancio è stato approvato un ordine del giorno presentato dalla vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza che ha lo scopo di prevedere adeguate risorse economiche a sostegno delle associazioni che si impegnano, senza fini di lucro, a garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare legato alla Prima Guerra Mondiale.

«L’anno scorso si sono chiuse le commemorazioni legate al centenario della Prima Guerra Mondiale – spiega Francesca Brianza – un momento di grande importanza dal punto di vista storico, culturale ed identitario per la Lombardia dove si trovano, ancora oggi, manufatti che costituiscono un patrimonio preziosissimo da preservare e far conoscere alle generazioni future».

«Sul territorio della nostra provincia è presente un complesso di opere di difesa noto come la Linea Cadorna che è stato costruito a cavallo tra l’800 e il ‘900 con lo scopo di proteggere il territorio italiano dalle invasioni tedesche. Queste trincee sono collocate in luoghi di grande pregio dal punto di vista paesaggistico ma alcune di esse sono abbandonate da oltre 60 anni al degrado e rischiano di scomparire. Questo provvedimento integra un’altra mia iniziativa a sostegno delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze dell’ordine che sta concludendo il suo iter per essere approvata dopo la pausa estiva. La misura votata oggi – conclude la vicepresidente – ha lo scopo di riconoscere alle associazioni le risorse necessarie affinché questi luoghi della memoria non vengano abbandonati ma, al contrario, valorizzati per tramandare ai giovani i valori che hanno fatto grande la nostra nazione e la nostra gente».