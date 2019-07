Frontale tra due auto, quattro feriti

Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto poco prima delle 18 a Besozzo sulla strada statale 629, all’incrocio con via Leonardo Da Vinci. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, tre donne e un uomo, due delle quali trasportate in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese e due in codice verde verde all’ospedale di Cittiglio. Ancora ignote le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti con un’autopompa, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra che hanno messo in sicurezza le automobili e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.