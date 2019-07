Fuochi d’artificio, l’organizzazione è iniziata. Si cercano i fondi

Ha preso il via la macchina organizzativa per la realizzazione dei fuochi d’artificio di Ferragosto sul Lago Maggiore. La Pro Loco e la Protezione Civile stanno lavorando per fare in modo che la storica manifestazione si possa realizzare anche quest’anno. Come già accaduto in passato infatti, le difficoltà da superare sono principalmente due: recuperare i fondi per poter pagare i fuochi d’artificio e rispettare le importanti norme di sicurezza che negli anni sono diventate più stringenti.

«Per quanto riguarda il piano di sicurezza, abbiamo già presentato un progetto all’amministrazione comunale», spiega Claudio Perozzo della Protezione Civile. Un piano che, in sostanza, andrà a ricalcare quello dello scorso anno, così da rispettare i regolamenti previsti dalla sicurezza: l’utilizzo della zona dell’ex ceramica come punto dal quale verranno posizionati i fuochi, l’ingresso gratuito ma limitato ad un numero di persone. Al momento dunque si è in attesa dell’approvazione. Mancano poi i fondi per realizzare lo spettacolo e, come sempre, si spera per lo più nel contributo dei privati e dei commercianti. Ma al momento, è ancora tutto da vedere.