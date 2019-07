Gavirate “sbarca” sulla Luna

Per festeggiare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, Gavirate accoglierà il Planetario della Scienza.

Unica tappa in provincia di Varese, l’evento offre la possibilità di ammirare spettacoli scientifici per un pubblico di tutte le età.

Grazie alla tecnologia 4K e di filmati ad alta risoluzione, argomenti come il corpo umano, lo sbarco sulla Luna, la nascita della Terra, saranno spiegati e affrontati in maniera semplice e interattiva.

Oltre alla struttura, gruppi musicali musica e attrazioni pensate per tutta la famiglia offriranno l’occasione per vivere Gavirate anche dopo cena. I negozi potranno rimanere aperti.

La serata è organizzata dal Comune di Gavirate e dal Distretto Due Laghi con il sostegno di Confcommercio e del centro commerciale Campo dei Fiori.

Gavirate, orfana delle serate dei Giovedì “Rosa Shopping”, si riaccenderà per accogliere tutti coloro che vorranno assistere a un’esperienza scientifica interattiva come non l’avrete mai vista. Una prova per ripartire con il piede giusto il prossimo anno.