Il Giuditta Pasta compie trent’anni e presenta una ricca stagione

Una stagione ricca e variegata, pensata per celebrare degnamente questo anniversario e dimostrare ancora una volta la grande vitalità di questo teatro, un vero e proprio cuore pulsante, capace di propagare emozioni dal palcoscenico alla platea, in uno scambio vitale tra le arti. Un cartellone ricco, ben 46 titoli, che porta in scena il meglio del teatro italiano con grandi nomi, grandi spettacoli e successi della scorsa stagione.

Il cuore del cartellone teatrale è rappresentato sicuramente dalla PROSA: nove spettacoli che mettono in scena le eccellenze della produzione drammaturgica italiana con interpreti d’eccezione: Ettore Bassi, Alessandro Benvenuti, Stefano Fresi, Veronica Pivetti, Cochi Ponzoni, Franco Branciaroli, Maria Ameli Monti, Lella Costa … solo per citarne alcuni.

Si parte con una novità assoluta. Per la prima volta sui palcoscenici italiani e in anteprima al Giuditta Pasta andrà in scena L’ATTIMO FUGGENTE (26/27 ottobre) con Ettore Bassi. A trent’anni da debutto cinematografico rappresenta ancora oggi una pietra miliare nell’esperienza di migliaia di persone in tutto il mondo. Si prosegue con un particolare DONCHISC@TTE (9/10 novembre), protagonisti Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. Guidati dal regista Davide Iodice riscrivono in maniera originale l’opera di Cervantes restituendo uno spettacolo fresco, moderno, onesto e a suo modo commovente che lascia nello spettatore un soffio poetico potente. Una strepitosa Veronica Pivetti si cimenta nel doppio ruolo di VIKTOR UND VIKTORIA (30 novembre – 1° dicembre), una commedia brillante con musiche liberamente ispirata all’omonimo film di Reinhold Schunzel. L’anno nuovo si apre con QUARTET (11/12 gennaio), una pièce teatrale di Ronald Harwood, resa celebre dal film di notevole successo con Dustin Hofmann. La regia porta la firma dell’imponente nome di Patrick Rossi Gastaldi, interpreti Giuseppe Pambieri, Monica Quattrini, Cochi Ponzoni ed Erika Blanc. A febbraio (sabato 1 e domenica 2) torna sul nostro palcoscenico uno degli attori più amati dal nostro pubblico e non solo: Franco Branciaroli è Jean Valjean nella messa in scena teatrale di uno dei capolavori della letteratura: I MISERABILI di Victor Hugo. Si cambia totalmente registro con PESCE D’APRILE (15/16 febbraio) che narra la drammatica vicenda di Daniela Spada, colpita da un ictus dopo aver partorito la figlia Mia. La storia raccontata dapprima in un libro è ora portata in scena dal marito Cesare Bocci insieme alla collega attrice Tiziana Foschi che ci raccontano di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande. Miss Marple – la più famosa detective di Agatha Christie – sale per la prima volta su un palcoscenico in Italia con lo spettacolo MISS MARPLE – GIOCHI DI PRESTIGIO (29 febbraio/1° marzo). E lo fa con la simpatia di Maria Amelia Monti che dà vita a un personaggio contagioso, in un’interpretazione che creerà dipendenza. Serena Dandini e Lella Costa, unite da anni in un percorso di militanza per l’affermazione del punto di vista femminile si ritrovano a convergere all’interno di un ambizioso progetto teatrale: SE NON POSSO BALLARE … (14/15 marzo) con la regia di Serena Sinigaglia. La stagione si conclude con BUON ANNO RAGAZZI (4/5 aprile): una riflessione sulla difficoltà di gestire gli affetti che porta in scena momenti di vita quotidiana spiati dal buco di una serratura. Il testo dello spettacolo è di Francesco Brandi, anche protagonista, volto già visto in televisione per essere comparso in film come Habemus Papam, Benvenuti al Nord o Mia Madre, solo per citarne alcuni.

Non mancheranno le risate per gli amanti del VARIETY e della COMICITÀ. Sette i titoli imperdibili con grandi protagonisti TEO TEOCOLI (18 ottobre), RIMBAMBAND (8 novembre), ENRICO BERTOLINO (18 gennaio), DEBORA VILLA (8 febbraio), ANTONIO ORNANO (6 marzo), SERENA DANDINI (21 marzo) e BARBARA FORIA (18 aprile).

Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, ritorna l’appuntamento con il TEATRO CIVILE. Nella convinzione che il Teatro sia uno strumento capace di affrontare temi seri della vita facendoci riflettere senza annoiare, vengono proposti sei spettacoli che parlano di storie vere, di attualità e di grandi temi civili. Ad aprire la rassegna MAMMA A CARICO – mia figlia ha novant’anni (25 ottobre); ironia e risate per raccontare una storia profonda che appartiene a tutti noi: una figlia si prende cura di una madre non più autonoma tra momenti di angoscia e smarrimento. Il nuovo libro di Beppe Severgnini arriva sul palcoscenico con lo spettacolo DIARIO SENTIMENTALE DI UN GIORNALISTA (22 novembre). Un viaggio ironico, delicato e istruttivo che parla del tempo che passa, del legame con la terra e la famiglia, del piacere di insegnare e veder crescere nuovi talenti. In una società dove solo il bello è vincente, solo il sano è tollerato, ANNA DEI MIRACOLI (24 gennaio) porta in scena la vera storia della sordo-cieca Helen Keller e dell’epocale passaggio alla lingua dei segni, considerata tra le prime dieci grandi scoperte della storia moderna. Ancora una storia vera è la protagonista dello spettacolo L’ULTIMO LENZUOLO BIANCO, tratta dal libro autobiografico di Farhad Bitani, ex capitano dell’esercito in Afghanistan che decide di abbandonare le armi per dedicarsi al dialogo e al confronto tra i popoli. A marzo è attesissimo l’arrivo di Massimo Recalcati che terrà una lectio magistralis dedicata al mondo della scuola: QUANDO UNA SCUOLA È BUONA? (12 marzo). A chiudere la rassegna Laura Negretti con BARBABLÙ 2.0 (27 marzo), uno spettacolo che tocca una tematica sociale di forte attualità come la violenza sulle donne, quella che si consuma tra le pareti di casa.

Arricchiscono il cartellone importanti appuntamenti con la DANZA. Si comincia con il Balletto Accademico Statale Russo che porta in scena RUSSIAN DANCES (13 dicembre). Un grande viaggio nel repertorio originale tipicamente russo: musica dal vivo e grande ricchezza dei costumi per uno spettacolo capace di catturare il cuore e l’anima dello spettatore. A gennaio gli acrobati SONICS forti del loro successo nel tour europeo arriveranno sul nostro palco per sfidare le leggi della gravità con DUUM, spettacolo dedicato alla ricerca della bellezza e dell’armonia. A chiudere il trittico la Compagnia Tocna Danza celebrerà la figura di Peggy Guggenheim nel 40° anniversario della morte con il balletto PEGGY UNTITLED (7 marzo). Un vero e proprio viaggio nel Novecento tra i protagonisti e gli artisti che hanno segnato questo secolo.

In scena anche l’OPERA LIRICA con un insolito ELIO (Delle Storie Tese), straordinario nella doppia veste di narratore e cantante in OPERA BUFFA! Il flauto magico e cento altre bagatelle … (22 febbraio). A marzo la Lake Como Philarmonic Orchestra porterà in scena MADAMA BUTTERFLY con la grande soprano Hiroko Morita.

Tre gli appuntamenti per gli amanti dell’OPERETTA con la Compagnia d’Operette Elena d’Angelo: a capodanno con LA VEDOVA ALLEGRA (31 dicembre), a seguire BALLO AL SAVOY (26 gennaio) e LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN (8 marzo).

Ritorna sul nostro palcoscenico la grande MUSICA con cinque concerti: FABIO TREVES festeggia la sua vita dedicata al blues in 70 IN BLUES (29 novembre). A dicembre immancabile l’appuntamento con il GOSPEL (12 dicembre) con gli SPIRIT OF NEW ORLEANS GOSPEL CHOIR. Si prosegue con FRANCESCO BACCINI (10 gennaio) e con un omaggio dedicato al mito dei Queen con QUEENMANIA in RHAPSODY (7 febbraio). L’ultimo concerto si ispira al film PARIS BLUES di Martin Ritt. Il MARIO MARIOTTI QUINTET ci farà rivivere le atmosfere dei fumosi jazz café parigini e i fermenti musicali dell’Europa degli anni Sessanta.

Agli spettacoli in abbonamento si affiancano una serie di Eventi Speciali davvero esclusivi. A settembre ritornano I Legnanesi con 70 ANNI DI RISATE (20-21-22 settembre). Marco Paolini porta in scena NEL TEMPO DEGLI DEI (19 ottobre) una sua personale rilettura del racconto di Ulisse. Ritorna, attesissimo ALESSANDRO BERGONZONI con il suo caleidoscopico nuovo lavoro teatrale TRASCENDI E SALI (23 novembre). Un appuntamento molto particolare quello con il Professor MICHELE MIRABELLA che affiancato dal Quartetto Saverio Mercadante omaggia la figura del Principe De Curtis, in arte Totò con lo spettacolo AMMORE E NIENTE CCHIÙ (25 gennaio). A marzo ritorna a grande richiesta dopo il successo della scorsa stagione FRANCESCO TESEI con il nuovo spettacolo THE GAME (20 marzo) sempre alla ricerca di incantesimi della mente che permettono di far accadere le cose.

In questa stagione non manca l’attenzione al pubblico dei giovani, anzi giovanissimi e alle loro famiglie. Due appuntamenti con il musical family friendly con FAVOLE AL TELEFONO (13 ottobre) e I TRE PORCELLINI (23 febbraio). Sempre due gli appuntamenti con la favola. A novembre in scena ENRICHETTA DAL CIUFFO (17 novembre) di Charles Perrault, a febbraio sarà invece la volta di CAPPUCCETTO ROSSO (9 febbraio). Nel periodo delle feste di Natale verrà proposto invece lo spettacolo LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI (15 dicembre).

Una stagione per celebrare i 30 anni del Teatro e che “guarda al futuro con fiducia” come detto dal Presidente del Teatro Oscar Masciadri. Un cartellone dunque che promette divertimento a 360°, con risate, momenti emozionanti, una grande prosa, musical, danza, comicità e tanta musica.

