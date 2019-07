IceOut 2019, le semifinali

Prosegue IceOut 2019 il concorso per trovare la migliore gelateria della provincia di Varese di VareseNews con il supporto di ForBar e Caffè Chicco D’Oro.

Dopo aver definito le 21 gelaterie che si sono aggiudicate il posto in semifinale, è tempo di votare di nuovo.

In palio i 10 posti in finale. Abbiamo suddiviso le 21 semifinaliste in Nord e Sud provincia. Le cinque gelaterie più votate delle due categorie accederanno alla finalissima.

Le votazioni della semifinale è aperta da martedì 30 luglio e chiuderà alle ore 12.00 di venerdì 9 agosto.

Nord provincia

Qual è la migliore gelateria del nord della provincia? Il gelato di Marina – Vergiate

La gelateria del lago – Sesto Calende

Buosi – Varese

Giallo Crema – Azzate

La romana – Varese

Zoopark Ice Cream – Varese

Cono coppetta – Azzate

Cagliani – Luino

Giulia – Clivio

Gelatiamo – Luino

Sud provincia

Qual è la migliore gelateria del sud della provincia? Berardi – Casorate Sempione

Tuttigusti+1 – Ferno

Goldy – Cassano Magnago

Il mio gelato – Castronno

Dell’Angelo – Morazzone

I capricci – Tradate

Sedici gusti – Busto Arsizio

Busti – Busto Arsizio

Il fresco piacere – Marnate