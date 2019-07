Italiani ed e-commerce: dati in crescita

Agli italiani l’e-commerce piace molto. I primi dati sul 2019, che sono stati forniti dal report annuale di Casalleggio & Associati, sono infatti positivi. Ci ricordano infatti che abbiamo alle spalle un anno dai numeri interessanti, durante il quale gli italiani hanno speso in e-commerce circa 41 miliardi di euro.

Se si considerano i dati del 2017, abbiamo a che fare con una crescita del 18% circa. Per dare qualche altro numero, si ricorda che nel 2018 ha acquistato qualcosa online circa il 60% della popolazione connessa a internet.

Qui troviamo un punto che ci deve portare a riflettere: le cifre in questione sono infatti notevolmente inferiori rispetto a quelle di altri Paesi, come per esempio il Regno Unito. In casi come questo, ma anche quando si parla della Danimarca e di altri Paesi nordici, l’e-commerce è “pane quotidiano” per circa il 90% della popolazione connessa a internet.

Le stime riguardanti l’Italia parlano però di un miglioramento. Entro i prossimi 4 anni, gli italiani che acquistano beni online potrebbero salire a 41 milioni (tre milioni in più rispetto alle attuali cifre “fotografate” dalla Casaleggio & Associati).

E-commerce: gli italiani comprano soprattutto da mobile

Un dato fondamentale da citare quando si parla del rapporto degli italiani con l’e-commerce riguarda il fatto che, gli utenti del Bel Paese che scelgono di acquistare online lo fanno soprattutto da mobile. Molto importante è anche notare la mancanza di riserve nei confronti degli e-commerce internazionale.

Aldilà dei colossi Amazon e Ebay, la creatività e l’intraprendenza italiana hanno portato alla nascita di numerosi e-commerce di successo – Eurocali è uno di questi – ma gli utenti del Bel Paese non disdegnano gli acquisti online su portali del Regno Unito e della Cina.

Apriamo ora un’altra parentesi di grande rilevanza, ossia quella relativa a cosa viene acquistato onliner dagli utenti italiani.

Cosa comprano gli italiani sugli e-commerce

Quando si parla di cosa comprano gli italiani in rete, è necessario ricordare che ci sono dei settori che rimangono inossidabili in cima alla lista delle preferenze degli utenti. In questo novero, è possibile ricordare il turismo e il tempo libero. Degni di nota sono anche i numeri del gioco online.

Per quanto riguarda il caso specifico del turismo, è fondamentale citare l’incremento di fatturato rispetto al 2018, segno del fatto che i turisti italiani sono sempre più attentia alle opportunità e alle comodità dei portali di booking online, ormai in cima ai pensieri di chi vuole prenotare una vacanza conciliando comfort e risparmio.

Come scegliere l’e-commerce più adatto alle proprie esigenze

Il mondo dell’e-commerce è estremamente vario. Per trovare il portale più adatto alle proprie esigenze bisogna considerare i prezzi, ma non solo. Anche la qualità del customer care conta tantissimo, per non parlare dei tempi di spedizione e dell’assortimento delle marche.

Il costo che si andrà ad affrontare è quindi solo una delle numerose discriminanti da considerare per trovare il proprio e-commerce di fiducia.