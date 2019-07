“La concorrenza non è Amazon”

Per tutti il primo weekend di luglio è la data fatidica dell’inizio dei saldi della stagione estiva. La maggior parte dei negozi aderisce e sconta le proprie merci dal 20% fino al 70%. Tutti i commercianti vedono queste settimane come una boccata d’ossigeno per i loro affari.

Con l’avvento delle e-commerce, Amazon per eccellenza, la situazione è molto cambiata. Le persone preferiscono comprare online, risparmiando tempo e, a volte, anche denaro.

In questo nuovo scenario come può un commerciante proprietario di un negozio sopravvivere?

“Dobbiamo smetterla di vedere i siti di E-commerce come i nostri rivali, non sono la concorrenza” racconta Paolo Ambrosetti titolare della valigeria Ambrosetti. “La mia attività si occupa di borse e accessori e queste due prime settimane di saldi sono andate molto bene”.

Ambrosetti ci spiega come il suo negozio stia riuscendo a vivere in questa nuova era digitale. “Noi puntiamo molto sulla comunicazione con i nostri clienti. Cerchiamo di creare con ognuno di loro un rapporto empatico, speciale, unico. Un rapporto che nessun sito internet potrà mai dare”.

Molti negozi varesini purtroppo non sono di questa idea. Dai dati rilasciati dalla Confesercenti, le stime di acquisto di queste prime settimane non sono delle migliori.

Forse è solo una questione di tempo prima che tutti i negozi riescano a trovare una loro strada per nuotare nelle acque digitali.