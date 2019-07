Le Azzurre Under 16 vincono e onorano il 2° Memorial Vittorio Pino

E’ la Nazionale Italiana U16 a vincere il 2° Memorial Vittorio Pino oggi nella giornata conclusiva del torneo.

Dopo 15 partite giocate tutte al Peppino Colombo, domenica pomeriggio si sono disputate le finali. La Nazionale U16 si è imposta in finale per 6-1 contro il Dream Team, una squadra formata appositamente per il torneo con giocatrici provenienti da Saronno, Nuoro, Collecchio, Bologna, Novara e guidate per l’occasione da Ilaria Pino

La finale per il 3° e 4° posto ha messo difronte la squadra AIST USA Stripes contro il Legnano/Milano. La squadra legnanese assente giustificata, in quanto ha disputato la 6° giornata di ritorno del campionato A2 a Torino, è stata sostituita dalla giovanissima formazione delle Bulls Rescaldina. La partita ha visto le statunitensi primeggiare senza lascia spazio alle avversarie, conquistando il 3° posto con un risultato finale di 21 a 0.

L’ultima finale per assegnare il 5° e 6° posto è stata disputata dalla formazione di Caronno contro la selezione AIST USA Stars. Dopo una partita che ha visto le squadra statunitense prendere le distanze, nel finale il Caronno è riuscito a recuperare, ma ha perso di misura. 7 a 6 per AIST USA Stars.

Classifica del 2° Memorial Vittorio Pino