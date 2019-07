Mazzucchelli ritira le dimissioni e torna in assemblea di Alfa a piene funzioni

Il Presidente di Alfa Srl Paolo Mazzucchelli rimane alla guida della società che gestisce il servizio idrico integrato provinciale: ritirate lunedì le dimissioni che erano state comunicate ai soci nel corso dell’ultima Assemblea del 18 giugno scorso.

In quell’occasione, una mozione votata a larga maggioranza dai soci aveva ribadito la sua fiducia nell’operato del presidente, invitandolo a restare “in sella” per proseguire nella missione, avviata con il CdA, di strutturare Alfa e completare la fase di acquisizione delle reti e dei servizi oggi ancora non in carico al gestore unico provinciale.

Paolo Mazzucchelli ha comunicato ai sindaci soci Alfa la sua decisione di ritirare le dimissioni alla vigilia dell’Assemblea dei soci convocata per oggi pomeriggio (alle ore 18) nella sede della Provincia di Varese per l’approvazione del bilancio.

È stata «una decisione presa dopo l’accordo sottoscritto con il Gruppo CAP»: così Mazzucchelli nella comunicazione inviata ai sindaci, facendo riferimento alla lettera d’intenti sottoscritta nei giorni scorsi con il gestore unico del servizio idrico integrato della Città Metropolitana di Milano e finalizzata alla stipula di un contratto di rete tra le due società, definita «l’inizio di una rivoluzione» per Alfa, un punto di svolta decisivo per la crescita della società e per l’efficientamento della gestione del servizio idrico provinciale. «Non sarebbe stato serio e rispettoso da parte mia non assumermi, sino in fondo, l’onere di questa scelta, quindi resto per cercare di dare il mio contributo a quella che, ne sono sicuro, tra qualche tempo potremo definire una storia di successo imprenditoriale».

Mazzucchelli si presenterà dunque di fronte all’assemblea dei soci nella pienezza delle sue funzioni, al fianco dell’amministratore delegato Beatrice Bova e del consigliere di amministrazione Maria Sole De Medio: «Credo che la nostra società abbia davanti a sé molte sfide importanti e molti risultati da raggiungere e che la partnership industriale sottoscritta, che mantiene ferma l’indipendenza delle società e la territorialità delle stesse, possa dare con l’accelerazione di cui sistema idrico della provincia di Varese ha bisogno – l’invito rivolto dal Presidente Mazzucchelli ai Soci – ringrazio anche gli altri membri del CdA, con i quali condivido costantemente questo percorso, e chiedo a tutti voi di credere nell’azienda, nei suoi dipendenti e nelle sue grandi potenzialità di crescita».