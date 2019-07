Mercoledì la polizia locale dichiara guerra alla contraffazione

Agenti posizionati nei “varchi” principali punti d’accesso al mercato, controlli ai furbetti della bancarella vale a dire chi, fuori dai 374 stalli regolari,vuole vendere ugualmente la propria merce in una giornata che è occasione di grandi affari per chi compra e per chi vende, il mercoledì, che a Luino vuol dire mercato.

Da domattina la Polizia Municipale distribuirà una locandina contro la contraffazione e i venditori abusivi per render più incisiva l’azione di controllo a quelle attività che fanno una concorrenza sleale. Il Viminale ha erogato cinquecento mila euro con il progetto “Laghi sicuri” coinvolgendo dieci laghi italiani e venticinque Comuni interessati tra i 9mila e i 30mila abitanti (capoluoghi esclusi), tra cui Luino.

Ad ogni ente locale vengono erogati 20mila euro. Si tratta di una estensione di “Spiagge Sicure”, iniziativa giunta alla seconda edizione e che per la stagione 2019 mette a disposizione 4,2 milioni di euro per 100 Comuni che si affacciano sul mare.

LUINO, IL MERCATO DEL MERCOLEDI’ NEL DOCUFILM DI VARESENEWS

Raccogliendo le richieste del territorio, l’Interno ha erogato altri contributi per alcune realtà lacustri, scelte con criteri statistici e oggettivi. I sindaci potranno così finanziare campagne informative contro la contraffazione e il commercio abusivo.” Sono contento che Luino sia tra i Comuni che fanno parte del progetto “Laghi Sicuri”: i contraffattori compiono irregolarità che vanno a colpire tutto il mercato del commercio.

«La nostra Polizia Locale interviene da sempre con caparbietà – commenta il vice sindaco Alessandro Casali – ed esercita un controllo capillare per sanzionare chi rispetta la legge».

La locandina invita tutti i fruitori del mercato cittadino a non acquistare dai contraffattori comunicando che eventuali violazioni saranno perseguite a norma di legge con una sanzione amministrativa da 100 a 7000 Euro.

Il mercato del mercoledì vanta un’antica tradizione ed è uno dei più significativi del genere in tutta Europa, è frequentato per la maggior parte da visitatori-acquirenti provenienti dalla vicina Svizzera e dal Centro Europa.

Nei mesi da maggio a settembre il mercato, animato da 374 bancarelle, vanta la presenza giornaliera di migliaia di visitatori che nel mese di agosto sfiora le 10.000 persone al giorno (Luino ne ha poco meno di 15 mila, è quindi come se la città raddoppiasse di residenti).

«La presenza di un così numero elevato di operatori unito ad una significativa varietà di merce sia alimentare che non alimentare evidentemente contribuisce ad incrementare la presenza di ambulanti irregolari e la vendita di prodotti contraffatti e questo fenomeno negli ultimi anni ha registrato non solo una costante aumento ma anche una evoluzione», spiega Elvira Ippoliti comandante della polizia locale di Luino.

«Nonostante l’azione di contrasto posta in essere dalla Polizia Locale, tale fenomeno è diventato sempre più difficile da fronteggiare. Il controllo del mercato di Luino, vista la peculiarità della situazione, oggi non può più essere considerato un semplice controllo annonario, ma richiede una costante e mirata organizzazione, così da fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo con sistematicità, per riuscire ad indebolire la filiera che attualmente lo sostiene», continua l’ufficiale.

«Il progetto che il Comune propone costituisce quindi l’occasione per il rafforzamento dell’ordinaria attività posta in essere nella lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, ovvero all’attivazione di iniziative di carattere straordinario rivolte allo stesso fine, anche con la promozione di campagne d’informazione dei cittadini. Il personale impegnato sarà distribuito nei diversi punti del lungolago e delle vie del centro cittadino, nonché sulle strade di accesso a queste e presso la stazione ferroviaria di Luino, dove i venditori abitualmente arrivano o si concentrano, sia al fine di prevenire il posizionamento al suolo della loro merce, sia per reprimere i tentativi di vendita».