Il Milanese Imbruttito e il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa

Mancano tre settimane alla chiusura di Linate e per spiegare ai milanesi che non devono avere paura di venir fino a Malpensa ora ci si mette anche il Milanese Imbruttito.

Il celebre personaggio interpretato da Germano Lanzoni compare infatti in un nuovo video, “powered by Sea” (cioè prodotto insieme alla società di gestione dell’aeroporto), che racconta con ironia le paure del milanese medio di fronte alla chiusura di Linate.

Accompagnato dall’ormai inseparabile “nano” (il figlio che gareggia con lui quanto ad imbruttimento), il MI scoprirà che in fin dei conti Malpensa non è così irragiungibile e scomoda come pensa – appunto – il milanese medio.