Openjobmetis, il programma del precampionato. Sfide di lusso con le turche

Il raduno di giovedì 8 agosto alla Enerxenia Arena, con l’atteso abbraccio a squadra e staff con i tifosi, sarà il primo appuntamento per la stagione 2019-202o della Pallacanestro Varese.

Gli allenamenti proseguiranno in città fino al 19 agosto, quando la squadra di coach Attilio Caja si trasferirà a Gressoney-La-Trinité per svolgere il ritiro fino a sabato 24 agosto.

Dalle Valle d’Aosta alle montagne lombarde: dal 27 agosto al 1 settmebre la squadra si trasferirà a Bormio, dove sono in calendario tre amichevoli di lusso: mercoledì 28 affronterà il Galatasaray; il giorno dopo sarà la volta della sfida contro i campioni di Turchia dell’Efes Istanbul; domenica 1 settembre, infine, ci sarà il match contro i russi dell’Enisey Krasnojarsk.

Tornati a Varese, proseguiranno le amichevoli: mercoledì 4 settembre, a Vedano Olona, andrà in scena un’amichevole contro Orzinuovi, mentre sabato 7 e domenica 8 la Openjobmetis disputerà un torneo a Parma contro Cantù, Virtus Bologna e Brescia, squadra con la quale Varese disputerà la prima semifinale prevista per le ore 17:30.

L’11 settembre sarà la volta del Memorial Di Bella che si giocherà a Pavia; avversaria di turno sarà la Vanoli Cremona. Sabato 14 e domenica 15 la banda di coach Caja si rimetterà in viaggio in direzione Napoli, dove sarà impegnata in un torneo contro Treviso, Trieste e Virtus Roma.

Il 19 settembre, l’ultimo appuntamento prima del via del campionato (previsto per mercoledì 25 settembre): alla Enerxenia Arena sarà ospite Sam Massagno.

RITIRO, AMICHEVOLI E MERCATO DELLA PALLACANESTRO VARESE