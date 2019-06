Pallacanestro Varese: mercato e amichevoli per l’estate 2019

Addio agli stranieri, conferma di gran parte degli italiani. A partire dall’allenatore, Attilio Caja il quale, insieme ad Andrea Conti e Toto Bulgheroni, lavora anche al mercato per costruire la Openjobmetis 2019-2020. In questo articolo aggiornato con costanza, troverete gli aggiornamenti sulla formazione biancorossa e (quando verranno messe in calendario) l’elenco completo delle amichevoli affrontate da Ferrero e compagni in vista dell’esordio in Serie A. Gli acquisti saranno segnalati nel momento in cui diverranno ufficiali.

Ultimo aggiornamento: 26 giugno

PALLACANESTRO VARESE 2019-20

Main sponsor: Openjobmetis (da confermare)

Direttore generale: Andrea CONTI (confermato)

Consigliere con delega al mercato: Antonio BULGHERONI (confermato)

LA SQUADRA

Allenatore: Attilio CAJA (confermato)

Assistenti: Vincenzo CAVAZZANA (nuovo, da Trento); ??? (nuovo)

Preparatore atletico: Silvio BARNABA (confermato)

Conferme: Matteo TAMBONE (Ita / p-g / 1,92 / 1994); Giancarlo FERRERO (Ita / a / 1,98 / 1988); Nicola NATALI (Ita / a / 2,00 / 1988).

Acquisti: L.J. PEAK (Usa / g-a / 1,96 / 1996 / da Pistoia); Jeremy SIMMONS (Usa / c / 2,03 / 1989 / da Montegranaro).

Cessioni: Tyler CAIN (Usa / c / a Brescia); Dominique ARCHIE (Usa / a / a Chalon-Reims); Ronald MOORE (Usa / p / ??); Aleksa AVRAMOVIC (g / Ser / ??); Thomas SCRUBB (Can / a / ??); Antonio IANNUZZI (Ita / c / ??).

IL CALENDARIO

Raduno: da definire

Ritiro: da definire

Amichevoli: da definire