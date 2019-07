Perseguitava la ex fidanzata, ordinato il divieto di avvicinamento

Pedimenemti, insulti e minacce ripetuti nel tempo.

Un 27enne di Albizzate, cittadino italiano residente a Somma Lombardo, pluripregiudicato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia, non potrà avvicinarsi alla ex fidanzata 22enne.

Il provvedimento è stato notificato all’uomo dai carabinieri della stazione di Albizzate. L’uomo è accusato di aver in più occasioni compiuto atti persecutori nei confronti della ex ragazza di 22 anni, con pedinamenti, insulti e minacce di ogni tipo.