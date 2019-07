Piazza XXV Aprile fa ancora discutere

Dopo gli accesi dibattiti della campagna elettorale, il futuro di piazza XXV Aprile è ora approdato sui banchi del consiglio comunale. La scorsa settimana, infatti, la maggioranza di Vittorio Landoni e l’opposizione guidata da Fabiana Ermoni, hanno nuovamente discusso sulla riqualificazione dell’area.

L’amministrazione comunale ha presentato al consiglio il bilancio di previsione finanziario 2019, all’interno del quale sono stati inseriti alcuni progetti che muteranno l’aspetto delle aree limitrofe alla piazza: il parcheggio di fronte al Collegio Rotondi e la sistemazione di via Durini e via san Martino.

Se per la piazza sarà però Pedemontana a farsi carico delle spese (con la cifra stanziata per le opere di compensazione), per gli altri lavori è in programma un investimento economico da parte del Comune, per l’esattezza di 200mila per il nuovo parcheggio e 200mila euro per le vie laterali.

Un esborso eccessivo, secondo Fabiana Ermoni, che ha tenuto a puntualizzare come il suo gruppo non concordi sull’utilizzo di tali somme, quando Pedemontana ha fatto confluire nelle casse comunali 950 mila euro per piazza XXV Aprile. “La cifra versata da Pedemontana è consistente: ci chiediamo come sia possibile che 950mila euro non bastino per l’intervento e che i gorlesi debbano farsi carico di altri 400mila euro. Basterebbe rinunciare a qualche ‘dettaglio decorativo’ della piazza per risparmiare qualcosa, da utilizzare per il resto” ha evidenziato la capogruppo di ‘Progetto per Gorla + Viva’.

Lapidaria la risposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Migliarino: “Le opere per cui sarà necessario un investimento nascono da una nostra decisione. Abbiamo deciso di migliorare l’assetto dell’intera zona, non solo della piazza, che verrà riqualificata grazie a Pedemontana. Il nuovo parcheggio sarà utile anche ai commercianti della zona, mentre le vie Durini e san Martino necessitano da tempo di essere sistemate – ha spiegato Migliarino, che ha poi concluso il suo intervento ricordando agli avversari il risultato delle elezioni – Queste sono le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questo investimento: i cittadini conoscevano le nostre intenzioni e se ci hanno scelti è perché condividevano questo progetto”.

Una stoccata che non è passata inosservata a Rossano Belloni, il quale ha ribadito come chi amministra dovrebbe comunque tenere in considerazione le proposte della controparte, che “rappresenta un terzo del paese, contando anche i non votanti”. Fra le idee del suo gruppo, quella di mantenere il doppio senso nella piazza, soluzione non accolta dalla maggioranza.

Landoni ha infine difeso le intenzioni della sua Amministrazione, interessata a portare avanti l’investimento per il parcheggio del Collegio e per i lavori alle vie limitrofe perché rappresentano un “corollario del progetto della nuova piazza XXV Aprile, siamo andati oltre alla riqualificazione della sola piazza: la nostra intenzione è dare un valore aggiunto a un’intera zona del paese, che verrà riqualificata in toto”. Al momento del voto il gruppo di ‘Progetto per Gorla + Viva’ ha scelto di non avvallare la richiesta della maggioranza, votando in modo contrario.