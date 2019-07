Saronno Servizi indice una selezione pubblica per ausiliario della sosta

Al fine di reperire le risorse umane per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Saronno Servizi SpA in materia di gestione dei tributi locali nell’interesse dei Comuni Soci; Visto il D.lgs. n. 175/2016 e successive modifiche;

è indetta

selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 AUSILIARIO DELLA SOSTA a tempo Full Time (40 ore settimanali), Livello V – Contratto Collettivo Nazionale Commercio – Retribuzione Lorda Annua Euro 21.296,61.

La figura professionale oggetto della selezione verrà destinata all’attività di prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata dei veicoli, di cui all’art.7 comma 15 e all’art. 157 commi 5 – 6 – 8 del Codice della Strada, effettuate nelle aree con sosta a pagamento la cui gestione è stata affidata alla Saronno Servizi S.p.A. (Delibera di C.C. n.26 del 13 febbraio 2001).

Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa, con l’indicazione del mittente ed indicazione della Procedura Concorsuale, al seguente indirizzo:

Saronno Servizi SpA, Via Roma, 16/18 – 21047 SARONNO, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 23/07/2019.

Ai fini del rispetto del termine indicato sopra non si tiene conto della spedizione, ma dell’effettiva ricezione del plico.

Qui il testo integrale del bando