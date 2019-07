Senza benzina in mezzo al lago: li salva la motovedetta dei Carabinieri

Disavventura a lieto fine, ma potenzialmente molto pericolosa, per una famigliola statunitense in vacanza sul Lago Maggiore.

Poco dopo l’ora di pranzo, mamma, papà e due figli minori, usciti in motoscafo, sono rimasti senza benzina in mezzo al lago all’altezza di Reno di Leggiuno, con un forte temporale in arrivo.

A salvarli dalla brutta situazione, la motovedetta dei Carabinieri di Luino in servizio di vigilanza sul lago.

La piccola imbarcazione è stata rimorchiata in condizioni di sicurezza fino a riva e tutto si è concluso solo con un bello spavento.