Una serata di spettacolo alla Scala santa

Il parco si trasformerà in teatro e la Scala santa sarà il suo palco in una serata per emozionarsi e riflettere.

Proprio alla Scala santa si terrà infatti “Scaccomatto”, spettacolo teatrale di letture interpretate per affrontare i temi del dolore, della morte, della memoria e degli affetti eterni. La manifestazione si terrà alle 21 di giovedì 25 luglio a Comabbio.

La rappresentazione diretta da Giulio Campari sarà eseguita da Natascha Padoan, con la partecipazione straordinaria di Marco Balbi.

L’evento è organizzato dall’associazione “Il borgo di Lucio Fontana” in collaborazione con la parrocchia di san Giacomo e il gruppo Amici della santa collina.