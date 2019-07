Settemila chilometri a piedi e ora fanno tappa nel Varesotto

Esiste un sentiero che attraversa e unisce tutto lo Stivale: è il Sentiero Italia, oltre seimila chilometri lungo lungo l’intera dorsale appenninica, isole comprese, e sul versante meridionale delle Alpi.

Da maggio di quest’anno, e per nove mesi, un gruppo di ragazzi ha deciso di percorrerlo tutto e i numeri dell’impresa sono impressionanti: 6880 chilometri, 350mila metri di dislivello complessivo, 20 regioni, 6 siti Unesco e 368 tappe di cammino.

Sono Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono, tre ragazzi innamorati delle montagne, compagni di vita e di tante avventure. Nel 2017 hanno scoperto l’esistenza del “Sentiero Italia” e del progetto di riaprirlo nel 2019 da parte grazie all’opera di restauro dei volontari del Club Alpino Italiano, e senza pensarci troppo hanno deciso di percorrerlo tutto e di farlo con un progetto che si chiama “Va’ sentiero”.

«Subito è nato in noi il desiderio intimo di percorrerlo, scoprirlo e ben presto abbiamo compreso che questo viaggio doveva diventare un’esperienza inclusiva e coinvolgente per rilanciare il Sentiero Italia, farlo conoscere in tutto il mondo e così facendo dare voce alle terre alte, luoghi meravigliosi ma spesso dimenticati, che da decenni subiscono il fenomeno dello spopolamento».

Questo cammino, che ogni giorno viene documentato attraverso i social, la radio e un programma strutturato di eventi e collaborazioni, è arrivato fino alla provincia di Varese. I tre ragazzi sono arrivati nel Varesotto. Ieri sera hanno dormito a Porto Ceresio e stasera saranno a Marchirolo, poi il Rifugio Campiglio a Dumenza. Si stanno muovendo insieme a nuovi compagni di viaggio che hanno scelto di accompagnarli, sabato 3 agosto arriveranno in val Veddasca, a nord della provincia di Varese.

Non sarà una semplice tappa di passaggio perché nella tappa finale varesina è stata organizzata un’intera giornata di incontri ai Mulini di Piero (tutti i dettagli dell’evento).

Alle 11 i ragazzi di “Va’ Sentiero” raccontano la loro avventura e dalle 14, presso i Mulini di Piero, iniziano i Laboratori naturalistici a cura di Legambiente e alle 17 il momento di incontro “La Val Veddasca raccontata da Maurizio Miozzi”, storico e scrittore locale, e Ambrogio, botanico ed erborista che da anni vive a Piero. A seguire è previsto anche un concerto blues.