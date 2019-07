Studio Volpi vince il “Best of the best” dedicato alle massime eccellenze del design

Un riconoscimento che proietta lo Studio Volpi sul podio delle eccellenze italiane: l’agenzia per lo sviluppo di progetti strategici di design, ingegneria e branding di Carnago è pronta a partire alla volta della cittadina tedesca di Essen per ritirare il premio “Best of the best” al Red Dot Award.

Si tratta di uno dei più importanti riconoscimenti legati al mondo del design, viene assegnato dal 1955 e ogni anno valuta i migliori prodotti creati.

Tra questi ha vinto il nuovo forno dell’azienda italiana Angelo Po. Si chiama ACT.O e dietro c’è anche il lavoro dell’agenzia carnaghese Studio Volpi che si è occupata del design globale, di parti importanti di ingegnerizzazione e dello studio e creazione dell’interfaccia utente per l’utilizzo del forno.

Non è la prima volta che Studio Volpi viene premiato al Red Dot Award ma questa volta ritira il premio più prestigioso, il “Best of the best”. Un riconoscimento attribuito dai più importanti designer ai prodotti che più si contraddistinguono per qualità, funzionalità, tecnologia, impatto positivo sulla vita quotidiana ed elevata qualità estetica.

L’azienda fondata e diretta da Gianmario Volpi si prepara a partire, l’8 luglio ritireranno il premio di fronte ad una platea di mille persone ad Essen.