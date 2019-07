Sulla Via Francisca: tappa a Cadegliano Viconago

Oggi con il tour della Via Francisca siamo a Cadegliano Viconago, paese situato in una posizione panoramica alle verdi pendici del Monte Mezzano, all’interno della Valmarchirolo.

Per noi e per chi vorrà seguirci è un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Il comune di Cadegliano Viconago si trova sul tracciato della Via subito dopo Lavena Ponte Tresa, quando sul finire della ciclabile sulla vecchia Tramvia ci immettiamo nel Parco dell’Argentera.

Ecco la mappa del tratto che attraversa Cadegliano Viconago



Incontriamo Roberta Giudici, direttrice dell’Istituto Menotti



Alexandra Damnjanovic è la presidente dell’associazione culturale la Rondine



incontriamo il sindaco di Cadegliano Viconago Vincenzo Marsiglia



Video intervista ad Alexandra Damnjanovic è la presidente dell’associazione culturale la Rondine

Villa Menotti a Cadegliano viconago è stata la casa natale del Maestro Giancarlo Menotti



Mario Gorno è il custode dell’antica chiesa di S.Antonio



Concludiamo la giornata.

