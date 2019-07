Sulla Via Francisca: tappa a Lavena Ponte Tresa

Oggi con il tour della Via Francisca siamo a Lavena Ponte Tresa, un comune posizionato lungo la sponda occidentale del lago di Lugano (o Ceresio) ed in parte sulla riva sinistra del fiume Tresa.

Per noi e per chi vorrà seguirci è un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Lavena Ponte Tresa è costituito da due centri distinti. Lavena, che è l’origine storica del Comune, e Ponte Tresa. La Via Francisca del Lucomagno, nel tratto italiano, comincia proprio dalla dogana, passa il lungolago, la vecchia Tramvia e arriva al Parco dell’Argentera dove lascia il comune per entrare a Cadegliano Viconago.

Ecco il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino

L’assessore alla cultura e alla promozione turistica Valentina Boniotto

Alcuni scorci del percorso

Qualche volto di chi è impegnato nell’ospitalità

Franco Vitella, presidente di Ascom Luino che copre il territorio fino a Cunardo

Don Aurelio Pagani è parroco di Lavena Ponte Tresa, Cremenaga e Ardena

Concludiamo la giornata allo IAT in ART Lavena Ponte Tresa e vi invitiamo a seguire il tour nei comuni sui nostri social

Domani saremo a Cadegliano Viconago.

